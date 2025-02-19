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MLB／柯敬賢合影大谷翔平四星 道奇雞翅大胃王冠軍揭曉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊官方攝影師jon.soohoo拍攝亞洲球員合影，台灣新秀柯敬賢在最左邊。圖／取自jon.soohoo IG
道奇隊官方攝影師jon.soohoo拍攝亞洲球員合影，台灣新秀柯敬賢在最左邊。圖／取自jon.soohoo IG

道奇隊在春訓期間再次舉辦雞翅大胃王競賽，也是各個球員增進情誼的場合，日籍球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，以及從韓職加盟的金慧成都到場，就連來自台灣的柯敬賢也沒缺席，跟以上四位亞洲球星一同合影。

道奇「雞翅大胃王」是每年春訓的傳統趣味比賽，去年是山本由伸專屬翻譯園田芳大拿下冠軍，但今年他直呼「體力、氣力都到了極限」，而是由來自道奇隊多明尼加學院的投手教練奪冠，共吃下79支雞翅，比去年的園田芳大還多了10支。

減重有成的園田芳大在接受日媒訪問時表示，自己的胃容量感覺變小了「吃到20支左右就覺得沒辦法了」，明年參戰的意願也不高。

而道奇隊官方攝影師在IG貼出春訓及雞翅大賽的照片剪輯，其中雞翅大賽第一張就是道奇隊的亞洲球員合照，除了四位大聯盟球星外，年輕新秀柯敬賢、韓籍投手張賢碩以及他的翻譯也都入框，然而正中間卻是羅哈斯（Miguel Rojas），球迷看到笑稱他是「亞洲之友」。

山本由伸 柯敬賢 道奇

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