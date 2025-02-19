MLB／小熊爭奪布萊格曼失利 改簽前道奇40歲名將分攤一三壘

生涯累計198轟的重砲透納（Justin Turner）上賽季分別效力藍鳥隊與水手隊，季末成為自由球員，根據《ESPN》今天報導，傳出他將與小熊隊簽下1年600萬美元的合約，增添角落內野深度。

隨著前太空人隊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）落腳紅襪隊，小熊只能持續尋找能負擔一壘手布許（Michael Busch）、三壘防區以及指定打擊等位置的替補人選，而透納正好符合這些特質。

另外，原先小熊期待能讓農場大物蕭爾（Matt Shaw）扛下三壘，不過近期他出現傷勢，且可能還需要時間適應大聯盟，透納還是能成為三壘備案。不過報導中提到，透納或許不會被要求太常守三壘，畢竟目前他已40歲，且上賽季他只在三壘防區出賽6場。

透納目前已在大聯盟征戰16個賽季，曾效力金鶯、大都會、道奇、紅襪、藍鳥與水手等隊，且其中9個賽季都貢獻給道奇，並且入選過2次明星賽。上賽季透納共出賽139場比賽，繳出2成59打擊率、11轟與55分打點的成績。