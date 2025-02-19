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MLB／東京開幕戰今永昇太尬山本由伸 締史上首見紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸(左)、今永昇太(右)。美聯社
山本由伸(左)、今永昇太(右)。美聯社

美國職棒大聯盟小熊隊今天宣布，日籍左投今永昇太將扛起在東京的海外開幕戰先發，加上道奇隊先前已宣告由山本由伸擔任，將創下史上首次兩位日本投手在大聯盟開幕戰同場登板。

總教練康索（Craig Counsell）先前僅透露今永昇太會在兩場東京海外賽的其中一場先發，今天證實就是第一場，他說：「因為我們要在日本打球，道奇讓山本由伸先發，全世界球迷都很會很興奮，而大谷翔平、鈴木誠也都會在打線。」

這也代表大谷翔平將連續兩年的第1個打席都面對日本投手，去年道奇隊在南韓的海外開幕戰，教士隊是由達比修有擔任先發，當時對戰2打數1安打，而大谷翔平去年面對今永的5打席沒有敲出過安打，被完全壓制。

道奇與小熊隊都要推出日籍投手先發，成為史上首次在日本舉行的大聯盟例行賽由兩位日本投手先發，開幕戰同場先發也是史上第一次，而在東京巨蛋以大聯盟投手身分登板兩人則是第四、第五位，前三人是松坂大輔、岡島秀樹、菊池雄星。

大聯盟 大谷翔平 小熊隊

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