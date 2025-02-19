MLB／林鉑濬加盟水手 拚5年登大聯盟

台灣十八歲棒球投手林鉑濬與美國職棒水手隊簽約；他已開始了解水手隊的傳奇球星、現役選手，希望學習「朗神」鈴木一朗的自律，也以年輕強投布萊恩．胡為目標，希望可在四年摸到、五年站穩大聯盟。

林鉑濬高中三年都入選Ｕ十八中華隊。去年亞洲青棒錦標賽冠軍賽對日本隊後援四點一局無失分，吸引各界目光，最終與水手簽約，合約總值約五十五萬美元。

水手台灣區球探江奕昌眼中的林鉑濬，球技與同齡相比相對突出，印象深刻的是不怕生；江奕昌表示，美國環境需要選手主動，林鉑濬具備這種條件，希望主動與隊友交流，更快融入環境。

林鉑濬選擇水手原因之一是頗受好評的投手養成系統，近年多位自家農場培養出來的年輕投手，林鉑濬說，「我對先發五人組都滿關注，印象比較深是布萊恩．胡從小聯盟上大聯盟的時間很短，變化球、直球很細膩，目前以他當目標，看能不能效法。」

水手隊史知名球星首推鈴木一朗，目前在隊上擔任特助，林鉑濬期待能學習「郎神」的自律，「希望有機會見面，但我怕我太緊張，沒辦法講話。」另外，也想向在水手隊的藤浪晉太郎學習，精進自己的球速。