MLB／參加道奇吃雞翅大賽 金慧成猜測大谷翔平會奪冠

世界大賽冠軍道奇隊已展開2025年球季春訓，而球隊方面也不忘給集訓球員娛樂活動，一年一度吃雞翅大賽於今天舉行，球隊官方X特別釋出兩段有趣的今年吃雞翅大賽影片，一則是道奇隊游擊老將羅哈斯(Miguel Rojas)介紹他的參賽隊友，包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希及金慧成等球員，另一則是預測誰會奪下吃雞翅大賽冠軍，結果金慧成就特別點名大谷，因為他是「大傢伙」，大谷翔平也揮拳回應。

包括佐佐木朗希與金慧成都是第一次在道奇參加吃雞翅大賽，大谷翔平是第二年參與吃雞翅大賽，比較有經驗，他也提出他預測奪冠的人選是火球男「Bazooka」葛雷特洛(Brusdar Graterol)，「因為他很大，會吃很多。」山本由伸也同樣認為是葛雷特洛；然而最後誰奪冠？球隊並未公布。

另外，針對大谷翔平在球隊春訓投球的狀況，投手教練普萊爾(Mark Prior)對媒體表示，「這太瘋狂了，他去年11月才動過左肩手術，但他看來並沒錯過任何一個細節，對於一個剛接受過手術的人來說，這是令人驚訝的，我知道這不是他的投球肩膀，但看起來他的左肩傷勢沒有影響到他，至少從肉眼上看是這樣。」也代表大谷依照計劃，在今年球季回復投手的工作。

It’s time for the annual chicken wing eating competition! 🍗 pic.twitter.com/HPWl7j7XeX — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 18, 2025