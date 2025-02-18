MLB／與布萊格曼守位重疊 狄佛斯拒絕禮讓：三壘是我的位置

新賽季還沒開打，季前大力補強的紅襪隊內部就有「搶位置」劇場，當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）面對球隊可能讓新加盟的布萊格曼（Alex Bregman）接手三壘防區時，態度強硬，明確表態：「三壘是我的位置。」

在春訓受訪時被問到是否願意移防其他位置或是指定打擊、好騰出三壘給剛與紅襪簽下3年1.2億美元的布萊格曼時，狄佛斯毫不猶豫地回應：「不。」他強調：「這是我的決定！三壘是我的位置。無論球隊有什麼計畫，他們可以去做他們的決定，但這是我的位置。我不會輕易放棄。」

狄佛斯的強硬態度源於去年他剛 與紅襪簽下10年3.135億美元超級合約，當時球隊承諾他會長期擔任三壘手。但在紅襪簽下兩屆全明星、2023年美聯金手套三壘手布萊格曼後，球隊開始考慮讓布萊格曼守三壘，甚至可能讓新秀坎貝爾（Kristian Campbell）出任二壘，這讓狄佛斯感到錯愕。

狄佛斯拒絕讓出三壘位置給布萊格曼。 美聯社

「這是我當初簽約時討論過的事，球隊告訴我會長期擔任三壘手。」狄佛斯說。「我不知道為什麼突然有變動。我努力提升我的防守能力，去年表現也不錯，還有很多可以貢獻。這個決定讓我很驚訝。我一直相信承諾，這讓我很意外。」

狄佛斯與布萊格曼在春訓期間已經多次交流，並一起進行三壘守備訓練。狄佛斯也坦言：「布萊格曼是一位優秀的球員，我和他聊過，他經驗豐富，知道自己該做什麼，他是球隊的重要補強。」

面對陣容爭議，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）坦言，球隊確實正在討論內野調整的可能性，但強調最終會以「球隊最佳利益」為優先，而非個別球員的意願。

另一個影響決策的因素是紅襪隊的頂級新秀坎貝爾（Kristian Campbell），紅襪隊若決定讓這位農場潛力新秀進入大聯盟並擔任二壘手，則布萊格曼可能會回到三壘，而狄佛斯則轉為指定打擊。若坎貝爾仍需時間在3A發展，布萊格曼則可能成為全職二壘手，而狄佛斯依舊鎮守三壘。

「這裡有競爭。我認為靈活性對我們來說非常重要。」柯拉表示。「狄佛斯既自傲又自信，我們都知道。他覺得自己是三壘手，他也會繼續在三壘位置上訓練，然後我們會根據球隊需求做出最適合的決定。」