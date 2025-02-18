MLB／響尾蛇綁定帕多摩 未來4年游擊手沒煩惱了

亞利桑那響尾蛇隊與游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）達成四年總值4500萬美元的續約協議，確保這位全明星級內野手至少效力至2029年。消息由《ESPN》率先披露，這筆合約包含2030年球隊選擇權，總值將達到5700萬美元，若加上激勵條款則最高可達7200萬美元，目前響尾蛇尚未正式對外宣布。

帕多摩今年1月與響尾蛇簽下一年255萬美元短約避開薪資仲裁，新的四年續約從2026年開始生效，球隊可在2030年決定是否執行選擇權留下這位游擊好手。

來自多明尼加的帕多摩，2016年僅16歲時便被響尾蛇隊簽下，並在小聯盟體系逐步發展，他於2021年登上大聯盟，隔年就成為球隊先發游擊手，雖然守備表現穩定，但打擊仍在適應大聯盟級的投手，低於聯盟水準。

直到2023年帕多摩迎來第一個生涯年。不僅首度入選全明星賽，打擊率.246、上壘率.353、長打率.359（OPS .712），同時幫助響尾蛇隊一路挺進世界大賽，成為球隊攻守兼備的關鍵成員。2024年帕多摩因膝傷影響僅出賽98場，但防守依舊表現出色，最終還是繳出101的OPS+高於聯盟平均值100，並累積3.5的bWAR（勝利貢獻值）。

帕多摩的拚勁深受隊友喜愛，響尾蛇總教練洛伏洛（Torey Lovullo）過去便曾盛讚帕多摩的領導能力與比賽態度：「他就像是場上的教練，是一名教練夢寐以求的球員。」