MiLB／林鉑濬怕見到「朗神」開不了口 想與藤浪請教球速再精進

林鉑濬與投手養成頗具好評的西雅圖水手隊簽約，展開旅美之路，確定當水手後，就透過IG認識水手，他透露對於先發五人組都滿關注，尤其是布萊恩．胡（Bryan Woo），也以他為目標，希望可以在4年「摸」到、5年站穩大聯盟。

林鉑濬高中三年都入選U18中華隊，去年U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽對日本隊演出4.1局無失分後援好投，吸引各隊目光，最終與水手隊簽約，目前正在辦理簽證，一搞定後就會赴美。

被問到為何選擇水手，他說與水手台灣區球探江奕昌認識很久，有比較安心的感覺，「不會突然一個陌生人來當你的翻譯。」林鉑濬近期透過巨匠的線上課程惡補英文，目前已聽得懂不少日常生活對話，儘管對話還不到流暢，但他說相信聽久了就可以說。

水手的投手養成也是打中他的點，近幾年多位自家農場培養出來的年輕投手卡位輪值，林鉑濬也在確定當水手後就開始關注水手選手IG，「我對先發五人組都滿關注，印象比較深是Bryan Woo，他從小聯盟上大聯盟的時間滿短的，變化球、直球出手也很細膩，目前是以他當目標，看能不能和他效法。」

水手隊史最知名球星首推鈴木一朗，目前也在隊上擔任特助，林鉑濬也期待有機會與他互動，「可以見面是最好，但我怕我太緊張，沒辦法講話。」此外，他也提到與水手簽下小聯盟合約的藤浪晉太郎，「也想和他多學習，讓自己的球速可以再精進。」