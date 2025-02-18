MLB／新球季將移防右外野 楚奧特：我知道這是遲早的事

洛杉磯天使隊球星楚奧特（Mike Trout）新球季即將迎來重大變革，這位資深外野手在週一接受媒體訪問時透露，將從熟悉的中外野改守右外野，此舉旨在減少身體負擔，讓自己能夠更長時間留在場上，他也表示「我知道這一天總會來」。

今年33歲的楚奧特已在大聯盟征戰14個賽季，累積11次入選全明星、三度榮膺美聯MVP。儘管過去一直是中外野的象徵性球員，他坦言這次改變是為了自己的未來做打算。「我們討論了所有可能的選擇，最終決定改守右外野，這樣能讓我的身體保持更好的狀態，延長出賽時間」，楚奧特表示，這項決策是與天使隊經過深思熟慮後所做出的安排。

雖然右外野將成為他的主要守備位置，但楚奧特也補充道，若球隊有需要，他仍然可以回到中外野，甚至擔任指定打擊（DH）。「重點是保護雙腿，並在右外野繼續發揮影響力。」他說道，「這是我們最終達成的共識，而我完全接受這個決定。」

"I just want to be on the field... I'm with it."



Mike Trout announces he will be moving from center field to right field this season. https://t.co/CxfgKJ8rG2 pic.twitter.com/1rr8W15LAT — MLB Network (@MLBNetwork) 2025年2月17日

楚奧特過去一直擔任中外野手，因此這次調整對他而言無疑是一大轉變。然而，他透露自己早已預料到這一天的到來。「我知道這是遲早的事」，楚奧特坦率地說，「現在我只需要適應這個變化，最重要的是能夠繼續出現在場上。」

在休賽季的訓練方面，楚奧特並未做出太多改變，但他計畫與其他右外野手交流，學習如何更好地適應這個位置。他強調，自己與天使隊管理層進行了深入對話，確保雙方對他的健康與出賽計畫有共識，「我們進行了很棒的討論，我必須誠實地向球隊表達自己的身體狀況。」

楚奧特補充道，「他們希望適時安排休息日，但我的想法是，只要能夠上場，我就會奮戰到底。」