MiLB／球探眼中上了場六親不認 林鉑濬有養成先發投手潛質

林鉑濬與西雅圖水手隊簽約跨出旅美之路，水手台灣區球探江奕昌看好他身上的特質，符合水手「宰制好球帶（Dominate the Zone）」的哲學，對他的評估是有機會往先發投手養成。

江奕昌眼中的林鉑濬，技術上與同齡相比已經相對突出，但留下更深的印象是不會怕生的個性，他回憶第一次注意到林鉑濬是他高一時參加棒球訓練營，面對職棒選手組成的教練團，「很少看到高一選手敢直接接觸這些職棒選手。」

江奕昌說，美國環境需要選手的個性主動，而林鉑濬具備這樣的個性，場下個性有點皮皮的、不怕生，上了場則是「六親不認」，「我也希望他到了美國後，可以主動與他們交流，才可以更快融入環境。」

鶯歌工商畢業的火球男林鉑濬，去年在U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰後援4.1局無失分，幫助中華隊奪下睽違17年的冠軍金盃，並獲選賽會最有價值球員。讓他最終獲得美國職棒西雅圖水手隊的青睞，簽下一紙總額約55萬美金，含獎學金8.5萬美金的合約，成為水手隊史第13位台灣球員。記者曾吉松／攝影

林鉑濬高中也是投打皆展現天賦，甚至還能蹲捕，江奕昌表示，林鉑濬的運動能力出色、協調性也好，也有球隊是以野手在觀察他，「但我們評估是他在投手有更高潛能、更多進步空間，是以投手身份網羅。」

至於養成定位，他提到林鉑濬雖然在高中多是擔任後援，但是以他展現出來的球路、特質、變化球，是有機會往先發投手養成。

水手近年在自家農場投手養成頗有口碑，最大中心思想就是「宰制好球帶」的投球哲學，而林鉑濬也正是這一點被認為很「水手」。江奕昌指出，所謂的「宰制好球帶」，就是希望投手不要閃躲，以有品質的球路去挑戰打者，而林鉑濬有這樣的膽量，控球也優於同齡，「進入我們體系後，經過我們的養成計畫，讓他的球路再優化，是可以貫策我們宰制好球帶的哲學。」