MiLB／鶯歌工商第三位成功旅外 火球男林鉑濬加盟水手記者會

鶯歌工商畢業的火球男林鉑濬，去年在U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰後援4.1局無失分，幫助中華隊奪下睽違17年的冠軍金盃，並獲選賽會最有價值球員。

林鉑濬獲得美國職棒西雅圖水手隊的青睞，簽下一紙總額約55萬美金，含獎學金8.5萬美金的合約，成為水手隊史第13位台灣球員，也是繼劉致榮加盟波士頓紅襪、徐翔聖加盟日職養樂多燕子後，第三位成功旅外的鶯歌工商球員。西雅圖水手隊台灣區球探江奕昌為他舉行加盟儀式，立委蘇巧慧也送上國產電鍋祝福。