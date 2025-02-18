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MiLB／鄭宇宙驚喜現「聲」加盟記者會 林鉑濬相約美國見
林鉑濬與西雅圖水手隊簽約，即將展開旅美生涯，今天在台北舉辦加盟記者會正式以水手一員與台灣媒體見面，去年南韓職棒選秀榜眼鄭宇宙，透過影片驚喜獻上祝福，恭喜他即將踏上旅美之路，也與他相約一起努力、未來大聯盟相見。
林鉑濬去年U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽對日本演出後援4.1局壓制好投，拿下大會MVP，吸引球隊視線，以總值55萬美元合約（包含獎學金8.5萬美元）與水手簽約，成為繼劉致榮、徐翔聖，第三位旅外的鶯歌工商球員。
水手台灣區球探江奕昌提到，第一次接觸林鉑濬是在他高一時，對他展現的特質印象深刻，有預感他會是了不起的選手，「但我沒有預感兩年後，有機會以水手球探身分簽下林鉑濬，這是我棒球生涯最好的時刻。」江奕昌指出，林鉑濬符合水手「宰制好球帶（Dominate the Zone）」的哲學，對他在水手的發展相當看好。
林鉑濬提到，自己設定旅外目標，高三一整年一直都滿緊張，也與經紀人聊過，幫他分析水手的投手養成在大聯盟排名前三，因此最終決定與水手簽約。
面對即將展開的旅美生涯，他說很緊張，但也大概知道自己實力到哪，新的開始就是放輕鬆、好好去面對，希望第一年可以健康出賽，球季末有機會踏上1A。
鄭宇宙在記者會上透過影片驚喜獻上祝福，兩人去年在U18亞青賽成為好友，林鉑濬表示，雖然認識不久，但亞青留下滿多回憶，常到彼此飯店房間串門子，也會透過訊息往來，希望以後有機會在美國一起出去玩。
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