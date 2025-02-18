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MLB／索托稱在大都會更能贏 賈吉：尊重但不同意

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊賈吉。 路透
洋基隊賈吉。 路透

索托（Juan Soto）離開洋基、轉戰同城市的大都會隊，稱大都會是讓自己最有機會贏球的隊伍，賈吉（Aaron Judge）尊重他的言論，「但我完全不同意。」

索托以15年7.65億美元的史上最大總值合約投奔大都會，當時在加盟記者會中言明選擇大都會的原因，「他們告訴我，他們希望打造這支球隊成為王朝。」他提到，在所有追逐自己的球隊中，大都會讓他感覺最有機會贏。

索托的話，當然也會被從另一個角度解讀，就是認為洋基的爭冠機率不如大都會。賈吉今天被問到索托的言論，他表示，「那是他的看法，他可以說任何他想說的話，但我並不同意。」

賈吉表示，索托留在紐約是好事，「我們還有幾年可以一起彼此競爭。」他也對於洋基在這個冬天的補強抱持期待，「當然，你不可能找到可以取代索托的人，但找來其他明星球員、有MVP實力的選手，我認為我們在補強這方面也做得很好。」

大都會 索托 賈吉

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