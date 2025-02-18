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MLB／佐佐木、山本牛棚練投「初共演」 道奇教頭都給好評

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希進牛棚練投。 美聯社
佐佐木朗希進牛棚練投。 美聯社

兩位預計在東京海外開幕戰登板的道奇隊日籍投手，山本由伸佐佐木朗希今天都進牛棚練投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在一旁觀看後給出好評，佐佐木比第一次牛棚時表現更穩定、更乾淨俐落，山本也比去年季前的準備更到位。

山本、佐佐木今天在牛棚相鄰兩道練投，日本媒體表示，這次兩人在牛棚的「初共演」。羅伯茲在看完牛棚後受訪，他提到佐佐木在第一次牛棚時看起來比較不穩，但他很年輕、觀察力很強，馬上就能修正問題，「這次更穩定、更乾淨，他上次可能是比較緊張。」

「隨著每一次站上投手丘，看起來都更自在。」羅伯茲表示，下一階段將是實戰投打練習，接下來就是仙人掌聯盟的春訓熱身賽事，「我們相信他會越來越進入狀況。」

至於預計將扛起開幕戰先發的山本由伸，羅伯茲表示，他的準備狀況比去年更好，更自信表態「每次看我們投手練投，我都感覺很有信心。」

山本由伸牛棚練投。 美聯社
山本由伸牛棚練投。 美聯社

佐佐木朗希 山本由伸 牛棚 羅伯茲 道奇

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