快訊

「苗栗國」大規模興建1交通建設 Cheap：值得鄰國台灣借鏡

西班牙馬德里：深度走訪歐洲音樂之城

今日「雨水」禁忌曝！別吃這類食物 四生肖要保暖顧健康

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／聽過李灝宇所有好評 老虎教頭：他會比預期更快幫上球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 圖／悍創運動行銷提供
李灝宇。 圖／悍創運動行銷提供

22歲台灣內野手李灝宇以40人名單外受邀選手之姿參與大聯盟春訓，儘管不被預期將一舉進入開季名單，但老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）直言，李灝宇能在大聯盟幫上球隊的時間，可能會比預期更早。

李灝宇今年首度參與大聯盟春訓，過去在小聯盟四季都以二壘守備為主，去年開始增加三壘場次，而這回在大聯盟春訓參與三壘守備訓練的身影吸引視線，「底特律自由新聞」也以專文報導，標題為「李灝宇或許會比大家預期的更快幫助球隊」。

辛區表示，聽過許多關於李灝宇的好評，所以非常期待在今年春訓好好一窺這位農場潛力新秀，「我真的很期待在春訓看到他，看看他的表現，我聽過所有關於他的故事，包括他的競爭力、優勢、球感，他守二壘及三壘的能力，以及他的打席品質。」

報導中提到，李灝宇今年預期將從3A開季，而他受訪談及三壘表示毫無問題，「我在三壘感覺很自在。」而老虎打算利用這個春訓觀察、指導李灝宇，也在思索可能在不久的未來就能在大聯盟看到他。

辛區表示：「我打算向選手介紹他，我們計畫讓他參與比賽，他會是我們球隊文化的一分子，而他會比外界所預期的更接近可以為我們帶來幫助。」

李灝宇 老虎

延伸閱讀

MLB／李灝宇三壘守備吸引視線 老虎記者：可能是黑馬

MiLB／未能打經典賽有原因 李灝宇獲邀老虎大聯盟春訓

經典賽／母隊不放行割愛劉致榮、李灝宇 蔡其昌曝林家正赴美談約

MiLB／李灝宇多項數據創新高 官網：打滿賽季將兌現天賦

相關新聞

MLB／佐佐木、山本牛棚練投「初共演」 道奇教頭都給好評

兩位預計在東京海外開幕戰登板的道奇隊日籍投手，山本由伸、佐佐木朗希今天都進牛棚練投，總教練羅伯茲（Dave Robert...

MLB／聽過李灝宇所有好評 老虎教頭：他會比預期更快幫上球隊

22歲台灣內野手李灝宇以40人名單外受邀選手之姿參與大聯盟春訓，儘管不被預期將一舉進入開季名單，但老虎隊總教練辛區（A....

MLB／幼稚鬼上身 大谷再送教頭玩具車

大谷翔平送車送上癮，繼去年送給道奇隊總教練羅伯茲一台模型車後，昨天又送上一輛保時捷，雖然尺寸變大了，但依然是玩具車，讓羅...

MLB／調皮大谷移車兼換車 道奇教頭幻想保時捷正在慢慢變大

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天惡整自家教頭羅伯茲（Dave Roberts），送上保時捷，卻是一台玩具車，讓羅伯茲哭笑不得，...

MLB／大谷送教頭的保時捷價值6500元 還有高階款有車尾燈

大谷翔平去年為道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）送上保時捷模型車，今天在春訓基地再度送車，這回換上兒童使用的...

MLB／洋基春訓客座超豪華 火箭人、穆帥、派帥都入列

果真是名門球隊！洋基隊今年春訓客座邀請名單開出，傳奇如雲，其中包括七屆塞揚名投「火箭人」克萊門斯（Roger Cleme...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。