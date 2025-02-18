MLB／聽過李灝宇所有好評 老虎教頭：他會比預期更快幫上球隊

22歲台灣內野手李灝宇以40人名單外受邀選手之姿參與大聯盟春訓，儘管不被預期將一舉進入開季名單，但老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）直言，李灝宇能在大聯盟幫上球隊的時間，可能會比預期更早。

李灝宇今年首度參與大聯盟春訓，過去在小聯盟四季都以二壘守備為主，去年開始增加三壘場次，而這回在大聯盟春訓參與三壘守備訓練的身影吸引視線，「底特律自由新聞」也以專文報導，標題為「李灝宇或許會比大家預期的更快幫助球隊」。

辛區表示，聽過許多關於李灝宇的好評，所以非常期待在今年春訓好好一窺這位農場潛力新秀，「我真的很期待在春訓看到他，看看他的表現，我聽過所有關於他的故事，包括他的競爭力、優勢、球感，他守二壘及三壘的能力，以及他的打席品質。」

報導中提到，李灝宇今年預期將從3A開季，而他受訪談及三壘表示毫無問題，「我在三壘感覺很自在。」而老虎打算利用這個春訓觀察、指導李灝宇，也在思索可能在不久的未來就能在大聯盟看到他。

辛區表示：「我打算向選手介紹他，我們計畫讓他參與比賽，他會是我們球隊文化的一分子，而他會比外界所預期的更接近可以為我們帶來幫助。」