MLB／調皮大谷移車兼換車 道奇教頭幻想保時捷正在慢慢變大

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天惡整自家教頭羅伯茲（Dave Roberts），送上保時捷，卻是一台玩具車，讓羅伯茲哭笑不得，羅伯茲今天接受當地媒體訪問，向大谷喊話會找機會整回去，「現在是1：0，春訓還很長喔！」

大谷上個冬天為了感謝隊友凱利（Joe Kelly）讓出「17」號背號，送出一台保時捷成為話題，連羅伯茲都常把「送我車」掛在嘴邊，昨天春訓基地專屬於總教練的停車位上停放一台藍色保時捷，但卻是一台價值160英鎊（約台幣6585元）的玩具車，羅伯茲也馬上就發現是被大谷整了。

羅伯茲今天被問到此事，還原事發經過，「我一直在開玩笑問『我的保時捷』，昨天他不知道怎樣拿到我的車鑰匙，移走我的車，在我的停車位放了一台玩具車。」

羅伯茲打算將這台玩具車留作紀念品，「去年他在我桌上放了一台小的保時捷模型車，這次的有比較大台了，所以我在猜想這會不會是個還在進行中的主題企畫？」主持人追問或許保時捷會越來越大台嗎？羅伯茲笑答：「沒錯！」