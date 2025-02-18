MLB／幼稚鬼上身 大谷再送教頭玩具車

大谷翔平送車送上癮，繼去年送給道奇隊總教練羅伯茲一台模型車後，昨天又送上一輛保時捷，雖然尺寸變大了，但依然是玩具車，讓羅伯茲哭笑不得，嗆聲：「翔平，你有麻煩了。」

大谷加入道奇不久，就因隊友凱利讓出「一七」號背號而送出保時捷成為話題，連羅伯茲都常把「送我車」掛嘴邊。

去年，大谷打破他所保持的道奇隊史日本出生選手最多轟紀錄，大谷曾送出一台模型車給羅伯茲，當時有媒體詢問是否會送給羅伯茲真正的車？大谷回應：「如果我們贏得世界大賽冠軍，我再考慮看看。」

大谷再度幼稚鬼上身，昨天春訓基地的總教練專屬停車位上停放一輛藍色保時捷玩具車，正是大谷為羅伯茲準備的驚喜。羅伯茲也馬上揪出：「是翔平搞的吧」。

根據保時捷官網資料，這輛玩具車品名正是「Baby Porsche（寶寶保時捷）」，大谷所送的藍色版售價一六○英鎊（約台幣六五八五元），適合十八個月到卅六個月的兒童，另有橘色版的還可以亮車尾燈，售價一八九英鎊。