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MLB／大谷送教頭的保時捷價值6500元 還有高階款有車尾燈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平又送禮物給總教練。
大谷翔平又送禮物給總教練。

大谷翔平去年為道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）送上保時捷模型車，今天在春訓基地再度送車，這回換上兒童使用的保時捷玩具車，官網上售價160英鎊（約台幣6585元）。

今天道奇官方X釋出大谷送車影片，羅伯茲走到停車場專屬於總教練的車位時，只看到一台藍色的保時捷玩具車，他拿出手機拍照後，走向一台BMW卻發現不是自己的車，轉身發現有鏡頭在拍，詢問「是在拍我嗎？」「我的車跑去哪了？」羅伯茲也馬上釐清思路，「是翔平搞的吧？」

大谷翔平再度幼稚鬼上身，師徒互動有趣畫面引起熱議，而根據保時捷官網上顯示，這輛玩具車品名正是「Baby Porsche」，大谷所送的藍色版售價160英鎊，適合18個月到36個月的兒童，另有橘色版的還可以亮車尾燈，售價189英鎊，適合1.5歲到3歲的兒童。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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