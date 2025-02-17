MLB／洋基春訓客座超豪華 火箭人、穆帥、派帥都入列
果真是名門球隊！洋基隊今年春訓客座邀請名單開出，傳奇如雲，其中包括七屆塞揚名投「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）。
紐約媒體SNY首先報導克萊門斯將現身洋基春訓基地，客座指導投手，洋基教頭布恩（Aaron Boone）證實此事，他回憶自己2003年剛被交易到洋基時有點戰戰兢兢，不知道克萊門斯人怎樣，但相處過後，「他是我最喜歡的隊友之一。」
布恩表示，「我認為他有很多可以分享的，也渴望傳授這些東西給予選手，我知道我們會有許多球員都很期待見到他。」
預計今年現身洋基春訓基地客座的昔日名將一大票，除了克萊門斯外，還有托瑞（Joe Torre）、丹特（Bucky Dent）、藍道夫（Willie Randolph）、馬丁尼茲（Tino Martinez）、穆西納（Mike Mussina）、派提特（Andy Pettitte）、波沙達（Jorge Posada）、沙巴西亞（CC Sabathia）、索瑞安諾（Alfonso Soriano），古德利（Ron Guidry）、史威瑟（Nick Swisher）則是人已在基地。
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