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MLB／史丹頓又痛了！洋基教頭證實「網球肘」恐趕不上開季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊「怪力男」史丹頓再傳傷情。 路透社
洋基隊「怪力男」史丹頓再傳傷情。 路透社

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）再傳傷情，他的手肘痠痛持續整個冬天，總教練布恩（Aaron Boone）坦言，能否趕上開季是未知數。

洋基春訓將於美國時間16日野手報到、17日全員到齊開練，布恩今天受訪透露，史丹頓已經向球隊報到，進行完基本健康檢測，有發現身體上的一些狀況，因此不會於17日參與團隊課表。

布恩指出，史丹頓的傷勢狀況為「網球肘」，球團將放慢他在春訓的調整進度，對於他何時可以進入比賽狀態，「這很難說，我們會持續觀察，但現在不會設定任何時間表。」

布恩表示，同樣的痠痛狀況，其實在去年已經困擾史丹頓，導致他在明星賽過後打擊成績下滑，儘管他在季後賽狂掃7轟、16分打點，一度讓人遺忘這個傷勢狀況的存在，但他在季外的自主訓練就因手肘痠痛暫停，必須進行治療。

布恩說考慮到他今年整季都可能面臨這個問題，球團認為現在不能太過著急，史丹頓預計趕不上開幕戰，布恩計畫指定打擊位置將無固定人選，賈吉（Aaron Judge）也有可能擔任DH出賽。

史丹頓 明星賽 洋基

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