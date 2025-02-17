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MLB／李灝宇三壘守備吸引視線 老虎記者：可能是黑馬
老虎隊競逐布萊格曼（Alex Bregman）失利，面對三壘戰力空缺，球團將視線放在「內部選項」，自家農場排名第五的蔣恩（Jace Jung）備受矚目，今天當地記者直擊台灣內野手李灝宇也參與三壘守備練習。
李灝宇能勝任多個守位，在小聯盟前四季多以二壘為主，先發守備場次160場，在三壘、游擊也都有超過30場出賽紀錄，今年他首度獲邀參與大聯盟春訓，旅美生涯跨出重要一步。
多位老虎隨隊記者今天都在社群上分享蔣恩、李灝宇三壘守備練習畫面，Michigan Media Sports Network記者湯普森（Brad Thompson）提到：「不要小看在三壘的李灝宇，他可能會是黑馬。」也點出他具備成為一位優秀守備球員的條件，但打擊比較有疑慮。
老虎在這個冬天爭取布萊格曼失利，棒球營運部門總裁哈里斯（Scott Harris）日前表示，將在內部尋找三壘人選，點出三個名字包括蔣恩、維林（Matt Vierling）、伊巴尼茲（Andy Ibáñez），但他也提到：「我們還有很多年輕天賦正在農場快速竄升，而他們多數都是內野左側防區的選手。」
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