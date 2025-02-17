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MLB／大谷又送車！道奇教頭再收玩具車哭笑不得：翔平你有麻煩了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平送車給總教練羅伯茲。圖／取自道奇官方X
大谷翔平送車給總教練羅伯茲。圖／取自道奇官方X

大谷翔平調皮高中生屬性再度上線，今天為道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）送上一台車，比起上次送的玩具車大多了，但還是一台玩具車。

大谷去年春訓因隊友凱利（Joe Kelly）讓出「17」號背號而送出一台保時捷成為話題，連羅伯茲都常把「送我車」掛在嘴邊，去年大谷打破他所保持的道奇隊史日本出生選手最多轟紀錄時，大谷就曾送出一台玩具車，讓羅伯茲笑說「我忘了指定車款」。當時曾有媒體進一步詢問大谷是否為送給羅伯茲真正的車，當時大谷回應：「如果我們贏得世界大賽冠軍，我再考慮看看。」

大谷翔平送車給總教練羅伯茲。圖／取自道奇官方X
大谷翔平送車給總教練羅伯茲。圖／取自道奇官方X

今天道奇官方X釋出大谷送車影片，羅伯茲走到停車場專屬於總教練的車位時，只看到一台藍色的玩具車，他拿出手機拍照後，走向一台BMW卻發現不是自己的車，轉身發現有鏡頭在拍，詢問「是在拍我嗎？」「我的車跑去哪了？」

羅伯茲也馬上釐清思路，「是翔平搞的吧？」羅伯茲對著鏡頭向大谷喊話：「翔平，你就是下一個，你有麻煩了。」

大谷翔平送車給總教練羅伯茲。圖／取自道奇官方X
大谷翔平送車給總教練羅伯茲。圖／取自道奇官方X

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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