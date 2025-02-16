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MLB／國際球員排名更新 陳傑憲沒入榜依舊占據版面

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球冠軍賽中，中華隊隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟3分砲後，雙手在胸前比出框框手勢，告訴大家「來自台灣」，這個手勢也因此爆紅。本報資料照片
世界12強棒球冠軍賽中，中華隊隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟3分砲後，雙手在胸前比出框框手勢，告訴大家「來自台灣」，這個手勢也因此爆紅。本報資料照片

知名棒球數據網站《Fangraphs》近期更新國際自由球員排名，加入2026年大聯盟的關注球員，台灣球員除了徐若熙、曾峻岳繼續留在榜中，陳傑憲則因12強表現被特別提及，但也坦言以他的年紀要挑戰大聯盟機會不大。

Fangraphs專欄作家隆傑哈根（Eric Longenhagen）撰文分析2026年值得關注的國際球員，其中包含宣告今年季後要挑戰大聯盟的日職養樂多隊「村神」村上宗隆、軟銀隊古巴投手莫伊尼洛（Livan Moinelo）、羅德隊種市篤暉等人。

此外，文中也特別點出在去年世界12強棒球賽表現傑出的新秀，包含日職中日隊高橋宏斗、西武隊隅田知一郎、巨人隊戶鄉翔征以及韓職起亞虎隊金倒永，只不過依據日、韓職規定，這些球員還沒那麼快挑戰美職。

也因為提到12強，隆傑哈根希望給台灣隊長陳傑憲一點版面，「他帶領了整個團隊，擊敗日本隊取得不可思議而驚奇的勝利，要知道日本隊自從2019年後還沒在國際賽場上輸過。」

陳傑憲目前效力於統一獅隊，隆傑哈根也知道，31歲的他要成為大聯盟球員的機會很低，「所以我沒有將他列入排行榜，但他是為了自己國家拿下歷史性勝利的代表人物，所以如果不談到他那就不夠完整了。」

味全龍隊徐若熙、富邦悍將隊曾峻岳在今年1月就已經進榜，只不過排名更新後略有下滑，徐若熙從第14名變成第21名，曾峻岳則是從20名變成第23名。

大聯盟 曾峻岳 陳傑憲

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