MLB／大谷翔平首度牛棚投到151公里 教頭看新動作給讚

道奇隊日本球星大谷翔平今年將重返投打二刀流，今天進行春訓首次牛棚練投吸引目光，附近聚集約300位球迷、50位球團人員、100位媒體，總教練羅伯玆（Dave Roberts）對大谷翔平的新投球動作給予好評，「非常流暢。」

大谷翔平今天採取新的無繞臂（No-Windup）投球動作，投了14球，包含四縫線速球與二縫線速球，球速落在92哩（約148公里）至94哩（約151公里）。

羅伯玆對於首次牛棚練投就達到這樣的球速表達滿意，「投球動作真的很棒，揮臂動作流暢，速球表現也很好。」羅伯茲更點出，大谷翔平非常了解自己，「他的想法跟測量的數據相符，這點非常有趣。」

由於大谷翔平開幕戰還不會登板，球團目前規劃春訓熱身賽僅進行實戰投打練習（Live BP），羅伯茲透露，目前時間點還不確定，但在前往東京前安排他對決打者是很合理的。

大谷翔平過去曾以二刀流在場上發揮，但是到道奇隊後是第一次，球團對他的狀況也特別重視，羅伯茲透露，雖然不會刻意區分，但他有著過去的經驗，能夠自己分配投球、打擊的負荷量，「我們也會跟他一起努力了解每天需要做的事。」