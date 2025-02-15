快訊

下周冷氣團一波比一波強！明北部暴跌剩14度 最凍時間點曝光

登山巧遇期間限定「雪白仙氣靈獸」 超萌寶可夢身分竟是世界級殺手

高雄分屍案打撈第10天再尋獲8屍塊 至今已尋獲54塊遺骸

MLB／春訓菜單沒大谷名字？ 總教練解惑：信任他的自律

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇春訓菜單中沒有出現大谷翔平名字，總教練羅伯茲解釋是因為球團完全信任大谷的自律。 美聯社
道奇春訓菜單中沒有出現大谷翔平名字，總教練羅伯茲解釋是因為球團完全信任大谷的自律。 美聯社

道奇近日展開春訓，球隊也制定訓練菜單，並詳細列出了參與球員名單、訓練時間與地點，不過日籍「二刀流」巨星大谷翔平名字卻沒有出現。對此，總教練羅伯茲（Dave Roberts）給出解釋，提到是因為球團完全信任大谷的自律。

大谷翔平去年因傷專職打者，經過漫長復健後下賽季即將重回「二刀流」身分，照理來說道奇應該制定詳密回歸訓練計畫。然而，球團卻決定開綠燈讓大谷「自主訓練」。對此，羅伯茲解釋道：「大谷過去已經很有調整投球和打擊的經驗，且這兩方面都有卓越的表現，因此我們並不需要擔心。」

大谷翔平的自律和職業態度確實不用懷疑，春訓首日他便和山本由伸等投手進行了一系列訓練，接著再練習傳接球，最後在捕手蹲下接球的狀態投了20球。完成投手訓練後，他又馬不停蹄開始打擊訓練，最終以3小時結束了「二刀流」練習。

雖然道奇相當放心，但為了保護大谷翔平也有諸多限制，先前羅伯茲已經證實，大谷5月才會正式登板，不會投春訓熱身賽，並且新賽季將限制他的盜壘次數，不再像去年一樣放行。

大谷本人也試圖進行調整，以更加保護身體。在訓練上，他選擇「重質不重量」，專注提升每一次訓練的品質。此外，他也挑戰無繞臂的投球方式，以減少手肘負擔。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

相關新聞

中職／曾三振大谷翔平 王維中與50轟球合影好興奮

喝著大谷翔平代言的茶飲，味全龍隊投手王維中登上101觀景台，與大谷翔平的「50轟、50盜」紀錄球開心合影，談起過去2度三...

MLB／台灣球迷看洋基春訓獲柯爾合影 網：那裡有好三壘手？

大聯盟各隊陸續展開春訓，許多球迷都會到現場欣賞。洋基隊官方帳號今天發文，有2名台灣球迷遠赴8457英哩，到洋基春訓基地觀看球，還和王牌投手柯爾（Gerrit Cole）合影留念。 洋基官方FB、

MLB／春訓菜單沒大谷名字？ 總教練解惑：信任他的自律

道奇近日展開春訓，球隊也制定訓練菜單，並詳細列出了參與球員名單、訓練時間與地點，不過日籍「二刀流」巨星大谷翔平名字卻沒有出現。對此，總教練羅伯茲（Dave Roberts）給出解釋，提到是因為球團完全

MLB／布萊格曼加盟紅襪打線大提升！官網：足以威脅洋基

明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）近期終於確定新東家，以3年1.2億美元（約台幣38.2億元）加盟紅襪隊，聯手狄佛斯（Rafael Devers）創造強大打線。大聯盟官網記者摩洛西（Jon

MLB／轉隊後變身王牌！明星左投雷根斯3年4.3億續留皇家

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，皇家隊與陣中王牌左投雷根斯（Cole Ragans）簽下3年1325萬美元（約台幣4.3億）合約，這3年是新賽季與前2年仲裁資格。 雷

MLB／天使瑞登動刀恐提前退休 美媒痛批行徑：合法搶劫

天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）接受左髖關節手術，預計長期缺陣。自從2019年與球隊簽下7年合約，這位前國聯打點王未有一季出賽超過60場，也被美媒批為是「合法搶劫」。 瑞登201

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。