MLB／春訓菜單沒大谷名字？ 總教練解惑：信任他的自律
道奇近日展開春訓，球隊也制定訓練菜單，並詳細列出了參與球員名單、訓練時間與地點，不過日籍「二刀流」巨星大谷翔平名字卻沒有出現。對此，總教練羅伯茲（Dave Roberts）給出解釋，提到是因為球團完全信任大谷的自律。
大谷翔平去年因傷專職打者，經過漫長復健後下賽季即將重回「二刀流」身分，照理來說道奇應該制定詳密回歸訓練計畫。然而，球團卻決定開綠燈讓大谷「自主訓練」。對此，羅伯茲解釋道：「大谷過去已經很有調整投球和打擊的經驗，且這兩方面都有卓越的表現，因此我們並不需要擔心。」
大谷翔平的自律和職業態度確實不用懷疑，春訓首日他便和山本由伸等投手進行了一系列訓練，接著再練習傳接球，最後在捕手蹲下接球的狀態投了20球。完成投手訓練後，他又馬不停蹄開始打擊訓練，最終以3小時結束了「二刀流」練習。
雖然道奇相當放心，但為了保護大谷翔平也有諸多限制，先前羅伯茲已經證實，大谷5月才會正式登板，不會投春訓熱身賽，並且新賽季將限制他的盜壘次數，不再像去年一樣放行。
大谷本人也試圖進行調整，以更加保護身體。在訓練上，他選擇「重質不重量」，專注提升每一次訓練的品質。此外，他也挑戰無繞臂的投球方式，以減少手肘負擔。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言