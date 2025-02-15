MLB／布萊格曼加盟紅襪打線大提升！官網：足以威脅洋基

明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）近期終於確定新東家，以3年1.2億美元（約台幣38.2億元）加盟紅襪隊，聯手狄佛斯（Rafael Devers）創造強大打線。大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）便撰文分析，並認為這筆補強「足以威脅洋基」。

去年紅襪打出5成勝率，以81勝81敗位居美聯東區第3，無緣外卡賽。不過隨著休賽季簽下布萊格曼，外加原班人馬的明星外野手杜蘭（Jarren Duran）、狄佛斯、一壘重砲卡薩斯（Triston Casas）跟即將傷癒歸來的「故事哥」史托瑞（Trevor Story），球隊打線有顯著提升。

摩洛西點出，洋基休賽季失去了索托（Juan Soto），然補進前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）和7屆明星高史密特（Paul Goldschmidt），但布萊格曼有豐富季後賽經驗，且除了他和狄佛斯聯手外，紅襪也有許多充滿潛力的年輕球員，這筆簽約改變美聯東區，紅襪現在有足以匹敵洋基的強大打線。

布萊格曼在2016年迎來首次亮相，並一直效力太空人隊。去年他出賽145場，累積26轟、75分打點，打擊率2成60，繳出水準之上的優質成績單。有趣的是，他在紅襪主場的表現相當出色，數據顯示，他在芬威球場（Fenway Park）打擊率高達3成75，並累積7轟、15分打點。