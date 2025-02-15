MLB／台灣球迷看洋基春訓獲柯爾合影 網：那裡有好三壘手？
大聯盟各隊陸續展開春訓，許多球迷都會到現場欣賞。洋基隊官方帳號今天發文，有2名台灣球迷遠赴8457英哩，到洋基春訓基地觀看球，還和王牌投手柯爾（Gerrit Cole）合影留念。
洋基官方FB、IG和X帳號都分享多張照片，2名台灣球迷前往洋基位在坦帕的春訓基地，自製看板，上面用英文寫著「從台灣遠赴8457英哩來看洋基春訓」，2名球迷也和柯爾合影，讓許多球迷相當羨慕。
貼文底下吸引許多台灣網友流言，還有國外網友開玩笑表示，「既然日本球員都只想去西岸打球，洋基也許該多招募這個國家的球員」、「他可以守三壘嗎」、「可以問他們，有沒有好的台灣三壘手能效力洋基嗎」。
洋基隊休賽季做了許多補強，唯獨三壘仍有漏洞，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）預計回歸熟悉的二壘，目前開放老將勒梅修（DJ LeMahieu）、卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）與培拉薩（Oswald Peraza）一同競爭。
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