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MLB／轉隊後變身王牌！明星左投雷根斯3年4.3億續留皇家

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家王牌左投雷根斯。 路透
皇家王牌左投雷根斯。 路透

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，皇家隊與陣中王牌左投雷根斯（Cole Ragans）簽下3年1325萬美元（約台幣4.3億）合約，這3年是新賽季與前2年仲裁資格。

雷根斯2016年被遊騎兵隊在選秀首輪第30順位選中，登上大聯盟前就已經動了2次TJ手術，直到2022年才迎來初登板。2023年季中雷根斯被遊騎兵交易至皇家，換取「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）。

轉隊後雷根斯大爆發，一躍成為聯盟頂級投手，代表皇家出戰12場先發，戰績5勝2敗，主投71.2局送出89K，防禦率2.64。去年他更進化為球隊頭號王牌，擔綱32場先發，拿下11勝9敗，主投186.1局狂飆223K位居大聯盟第5名，防禦率是優質的3.14，他也成功首度入選明星賽。

除了綁定雷根斯，皇家休賽季也進行多方補強。先以3年5100萬美元續簽33歲右投瓦卡（Michael Wacha），再交易來2021年新人王二壘手英帝亞（Jonathan India），不久前又用2年2220萬美元找來明星終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）。

皇家

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