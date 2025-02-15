MLB／山本由伸春訓實戰對5人投4K 球迷大讚：噁心！

道奇隊日籍投手山本由伸今天首次進行實戰形式的Live BP投打練習，面對5人次投出4次三振，而且沒被擊出安打，場邊球迷看到大讚「噁心！」也代表他已經準備好扛起今年在東京舉行的海外開幕戰。

山本由伸今天面對三位捕手史密斯（Will Smith）、巴恩斯（Austin Barnes）以及新秀魯辛（Dalton Rushing），前兩人各對決2打席，一共投了27球，最快球速來到95哩（約153公里），指叉球則在90哩（145公里）左右，並加入曲球。

吞下三振的史密斯就說：「我認為他狀況很好，幾乎三振所有人，他在休賽季做了很多準備，今年感覺會很不錯。」巴恩斯則脫帽向山本由伸致意，場邊觀看的球迷也大呼「太瘋狂」、「好噁心」。

山本由伸去年球季加盟道奇後，取得7勝2敗、防禦率3.00的好成績，不過因右肩傷勢缺席了3個月，今年球季他希望能一整季都為球隊貢獻，「盡我最大努力，幫助球隊奪冠。」