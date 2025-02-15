MLB／天使瑞登動刀恐提前退休 美媒痛批行徑：合法搶劫

天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）接受左髖關節手術，預計長期缺陣。自從2019年與球隊簽下7年合約，這位前國聯打點王未有一季出賽超過60場，也被美媒批為是「合法搶劫」。

瑞登2011年被國民隊以首輪第6順位選進，2013年迎來大聯盟初亮相，並在2019年打出生涯代表作：出賽146場，敲出34轟、126分打點，打擊率3成19，該年他不僅勇奪國聯打點王，更幫助球隊奪首座世界大賽冠軍。

2019年的好表現讓瑞登與天使簽下7年2.45億美元（約台幣80億）大合約，不過這也成為他生涯的轉折。轉戰洛杉磯後，他的表現受到疫情和傷勢影響，前5季都沒有出賽超過60場，去年也僅出戰57場，留下0轟、14分打點和2成18打擊率的慘淡數據，且天使本季繳出隊史最差99敗。此外，他還曾發出爭議言論與兩次遭到禁賽，被美媒批評是「聯盟史上最糟合約」。

如今瑞登還剩下2年合約，但《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）透露，「與認識他的人交談，都認為瑞登會退休，髖關節手術是個大手術，我認為已經結束了，他高機率不會再出賽。」

而瑞登「薪水小偷」的行為也被《Larry Brown Sports》抨擊，「34歲的瑞登在過去5年來幾乎沒有為天使做出任何貢獻，但卻能不斷兌現支票。這紙合約可以說是北美體育史上最大的『合法搶劫』案。」