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MLB／缺席2天終報到 史卓曼重複11次：我是先發投手

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史卓曼。 路透
史卓曼。 路透

洋基隊先發投手史卓曼（Marcus Stroman）缺席春訓2天後，今天終於現身，不過10分鐘的訪問中，他就說了11次：「我是先發投手，我不會去牛棚投球。」

洋基隊投捕報到日已經展開，不過史卓曼晚了2天才加入，總教練布恩（Aaron Boone）日前對於他的缺席，僅表示已有預期，「他是一位自豪球員，雖然有些尷尬，我當然希望他在這裡，但也必須遵守規定。」

根據大聯盟勞資協議，球員在2月22日前沒有義務參加春訓，不過史卓曼沒有等那麼久，今天就到春訓基地開始訓練，也熱情與隊友寒暄。

今年5月將滿34歲的史卓曼解釋，前兩天未報到是因為自覺身體還沒準備好，「我不認為過去幾天有需要來這裡。」至於為何選擇今天？在美國時間的2月14日，史卓曼說：「感覺是個好日子，情人節嘛，我感覺氣氛滿適合的。」

在休賽季期間，史卓曼陷入交易傳聞，他表示自己沒在關心消息，還是媽媽告訴他這件事，「沒有事情可以影響我，我知道自己是個投手，可以在任何層級、任何隊伍競爭，就算我不在這裡，身體也都準備好了，能夠上去投個30場以上先發。」

洋基隊休賽季簽下前勇士王牌弗里德（Max Fried），先發輪值人滿為患，還有柯爾（Gerrit Cole）、洛登（Carlos Rodon）、希爾（Luis Gil）、施密特（Clarke Schmidt）在競爭。

布恩日前表示球隊無意採取6人輪值，不過也補充：「永遠不要說死。目前看不出來我們有這個需求，但我們會持續觀察，距離開季還有很長時間。」

Marcus Stroman 勇士 洋基 牛棚

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