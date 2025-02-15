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MLB／陷交易傳聞缺席洋基訓練營 史卓曼：和隊友關係不變

聯合新聞網／ 綜合報導
史卓曼。 路透
史卓曼。 路透

洋基隊休賽季簽下強投弗里德（Max Fried）後，先發輪值人員充足，因此史卓曼交易傳聞不斷，史卓曼（Marcus Stroman）缺席洋基前2次訓練營，如今他終於歸隊。

洋基目前先發輪值有柯爾（Gerrit Cole）、弗里德、洛登（Carlos Rodon）、希爾（Luis Gil）和施密特（Clarke Schmidt）。史卓曼成績不如這5人，因此傳出許多交易傳聞，先前他取消關注洋基社群帳號引發關注，近日又缺席訓練營，疑似非常不滿。

史卓曼終於在美國時間情人節現身洋基訓練營，他解釋缺席原因，「在職業生涯這個階段，我最優先考慮的是讓身體保持最佳狀態，考慮到目前狀況，我覺得這幾天沒必要待在這。我和總教練布恩（Aaron Boone）聊過，談話很順利，一切都很完美沒問題，我和隊友們關係也沒變，我現在感覺很好，已經準備好上場了。」

對於是否願意轉任牛棚投手，史卓曼回應，「我是先發球員，不會在牛棚裡。」總教練布恩也回應安排6人輪值的可能性，「永遠別說不可能，我不覺得我們會這麼做，但還是要看情況。」

Marcus Stroman 洋基

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