聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／陷交易傳聞缺席洋基訓練營 史卓曼：和隊友關係不變
洋基隊休賽季簽下強投弗里德（Max Fried）後，先發輪值人員充足，因此史卓曼交易傳聞不斷，史卓曼（Marcus Stroman）缺席洋基前2次訓練營，如今他終於歸隊。
洋基目前先發輪值有柯爾（Gerrit Cole）、弗里德、洛登（Carlos Rodon）、希爾（Luis Gil）和施密特（Clarke Schmidt）。史卓曼成績不如這5人，因此傳出許多交易傳聞，先前他取消關注洋基社群帳號引發關注，近日又缺席訓練營，疑似非常不滿。
史卓曼終於在美國時間情人節現身洋基訓練營，他解釋缺席原因，「在職業生涯這個階段，我最優先考慮的是讓身體保持最佳狀態，考慮到目前狀況，我覺得這幾天沒必要待在這。我和總教練布恩（Aaron Boone）聊過，談話很順利，一切都很完美沒問題，我和隊友們關係也沒變，我現在感覺很好，已經準備好上場了。」
對於是否願意轉任牛棚投手，史卓曼回應，「我是先發球員，不會在牛棚裡。」總教練布恩也回應安排6人輪值的可能性，「永遠別說不可能，我不覺得我們會這麼做，但還是要看情況。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言