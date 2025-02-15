MLB／搶人大戰屢輸道奇 洋基總管：因為他們有大谷

道奇隊近兩年在自由市場大獲全勝，昔日「邪惡帝國」洋基隊的丰采不再，總管凱許曼（Brian Cashman）今天受訪談到洋基在競爭球星上為何不如道奇，其中一點指出：「道奇擁有一位出色的招募者，就是大谷翔平。」

洋基上個冬天競爭山本由伸失利，這個冬天也搶輸佐佐木朗希，兩人最終都回應大谷的招募，向道奇靠攏；在索托（Juan Soto）爭奪戰上，也在競價上輸給大都會隊。

凱許曼今天接受媒體聯訪，記者提到洋基已經不再是大聯盟第一豪門，凱許曼先是點出，還有許多球隊像是光芒、金鶯隊，都不是靠砸錢成為具備季後賽實力的球隊，「攀上頂峰有許多不同的方式，最終重要的是在10月贏球。」然而道奇正是最終在10月贏球的球隊。

凱許曼表示，補強並非比較誰花的錢多，而是找到方法構築一支有競爭力的球隊，「像是業餘選秀、海外球探、球員發展、釋出名單、小聯盟及自由球員簽約都是管道。」他坦言：「道奇將標準拉得很高，他們是衛冕冠軍，做了很多很棒的補強，作為對手，你必須自省有什麼是我們沒有做到，或是做得不夠好的。」

洋基過去曾在競逐日本球員上搶下田中將大，嘗過日本市場的甜頭，但近年在爭取日本球星上屢戰屢敗，大谷、山本、佐佐木全數投入道奇麾下。

凱許曼表示，球隊付出許多努力，近年爭取山本、佐佐木等人，洋基都有進入面談階段，「這已經是榮耀，因為並不是所有球隊都有這樣的機會，我們只是最終差了一點點。」他說：「我們必須繼續努力，試著找出方法讓洋基成為他們最想去的球隊。」他不諱言：「道奇在確保這些選手、讓他們想來這件事上做得很棒，他們顯然擁有一位很棒的招募者，就是大谷翔平，他為道奇創造了『主場優勢』。」

凱許曼也指出，洛杉磯或許對日本球員來說具有地理優勢，但洋基隊史包括田中將大、松井秀喜、鈴木一朗、黑田博樹等人，也能證明他們很享受在紐約打球的時光。