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MLB／4月有完美賽程 道奇在「投手大谷」回歸前採5人輪值

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
在「投手大谷」回歸以前，道奇會先採用5人輪值。 美聯社
在「投手大谷」回歸以前，道奇會先採用5人輪值。 美聯社

在「投手大谷」回歸以前，道奇隊擁有完美賽程，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天透露，道奇在開季預計會採5人輪值，賽程安排讓山本由伸、佐佐木朗希仍能維持每周出賽1場，預計在大谷回歸後才會啟動6人輪值。

由於日籍投手習慣一周一場的先發出賽頻率，加上大谷進行TJ手術後回歸，先前球團提到的計畫都是6人輪值，而今天弗里德曼被問到此事，進一步詳細說明。

道奇在美國本土的賽程從美國時間3月27日開始，第一波三連戰打完後就有1個休兵日，接下來在整個4月加上5月第1周的周四都是休兵日。弗里德曼表示，「4月的賽程安排，讓我們不需要6人輪值也能因應。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前曾表示，大谷有機會在5月回到投手丘上，弗里德曼今天對此表示，還無法預期大谷回歸的日子，球團會持續觀察他的復健進度，「在這過程中，他的復出日就會逐漸浮現，而非現在就設下時間表。」

道奇在開季的前4號輪值包括山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）、米勒（Bobby Miller）等人競爭5號先發，羅伯茲預期這會是一場很有看頭的卡位戰，他也表示未擠進先發的人，會考慮調到牛棚。

佐佐木朗希 弗里德 道奇

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