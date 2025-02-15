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MLB／不想將誰設為緊急聯絡人？大谷翔平傲嬌選山本由伸
道奇隊官方X今天發布一支有趣的影片，詢問選手「不想將哪位隊友設為緊急聯絡人？」大谷翔平、山本由伸的答案是彼此，內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）也選擇山本，爆料他去年在球隊群組沒回過任何訊息。
這支影片的開頭就是山本與大谷，山本回答最不想將大谷設為緊急聯絡人，原因是「我不覺得在我真正有危險時，他會回應我的電話」；大谷則是先確認：「由伸說我嗎？」得到肯定的答案後，頭一歪、嘴一撇說：「那我就是由伸」。
多數球員的選擇輯，都是回訊息的頻率有關，像羅哈斯選擇山本就說：「因為去年在球隊群組裡，他沒回過任何訊息。」
佐佐木朗希回答「Kike（Kike Hernandez）」後，就從鏡頭飄走，並未給出解釋；帕赫斯（Andy Pages）選擇佐佐木朗希，他說：「因為我們還不認識彼此」。
貝茲（Mookie Betts）選擇克蕭（Clayton Kershaw），原因是他有太多小孩要顧，可能沒救去救自己。
道奇官方X今天還公布一張三位日籍強投在置物櫃前合影照片，一字排開佐佐木朗希、山本由伸、大谷翔平，合照陣容星度超高，引起球迷熱議。
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