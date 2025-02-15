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MLB／朗希牛棚練投34球讓捕手好興奮 大谷化身魔鬼教練緊盯
「令和怪物」佐佐木朗希今天進牛棚練投34球，讓接球捕手史密斯（WIll Smith）接得好興奮，大谷翔平也在朗希的背後緊盯，眼神之犀利讓球迷形容像是「魔鬼教練」。
朗希本季加入道奇隊、開啟旅美之路，今天是他在今年春訓第二次進牛棚練投，今天第一次為他蹲捕的史密斯指出，「非常令人印象深刻，他的四縫線、指叉球都很棒，很開心他是在我們隊上。」他表示，朗希今天加上滑球，共使用3種球路，而指叉球一如評價那麼好，絕對會是一顆非常出色的球路。
朗希在牛棚熱投，周遭有許多雙圍觀視線，其中就包括大谷，微微皺起的眉頭、嚴肅的眼神緊盯著朗希，注意他的投球狀態， 讓球迷笑稱：「是大谷監督嗎？」「感覺大谷是魔鬼教練」。
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