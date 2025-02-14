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MLB／大谷翔平第3次登現役百大球星之首 道奇3星都進前10

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟官網今天公布了現役百大球星，大谷翔平繼2022、23年後，再度登頂。 路透
大聯盟官網今天公布了現役百大球星，大谷翔平繼2022、23年後，再度登頂。 路透

大聯盟官網今天公布現役百大球星前10名，其中道奇隊日籍巨星大谷翔平繼2022和23年後再度榮獲第一名。隊友貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）也分別位居第5、8名，展現「邪惡帝國」實力。

大谷翔平2024年轉戰道奇，因傷勢問題暫時擔任全職打者，專注打擊的他迎來大爆發，不僅有130分打點、0.310打擊率，更繳出54轟、59次盜壘，締造大聯盟史上首次「50轟50盜」歷史新猷。超狂表現讓大谷成為史上首位指定打擊MVP，也帶領球隊順利捧起冠軍金盃。

今年聯盟再次公布百大球星前10名，大谷繼2022、23年後再次位居榜首，上季則是因為右手肘韌帶進行手術，在2024年開季前確定無法投球，排名才降至第4名。

新賽季百大球星前10名分別為大谷翔平、洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、皇家隊少主惠特（Bobby Witt Jr.）、大都會隊強打索托（Juan Soto）、貝茲、大都會林多（Francisco Lindor）、太空人隊重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、弗里曼、守護者隊主砲拉米瑞茲（José Ramírez）和金鶯隊游擊韓德森（Gunnar Henderson）。

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