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MLB／佐佐木朗希英文超好溝通不需要翻譯 道奇隊友也震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希英文能力相當精湛。完全不需要翻譯，讓道奇隊友刮目相看。 美聯社
佐佐木朗希英文能力相當精湛。完全不需要翻譯，讓道奇隊友刮目相看。 美聯社

「令和怪物」佐佐木朗希迎來加盟道奇隊春訓第二天，除了狀態調整良好，語言能力更是相當精湛。跟陣中王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大物投手希恩（Emmet Sheehan）等人溝通完全不需要翻譯，讓隊友刮目相看。

希恩受訪時談到，有和佐佐木朗希在訓練時用英文談話，「我們聊了一些棒球和日常生活，他的英語完全沒有問題，溝通上也非常OK，真令人佩服！」他也盛讚佐佐木，表示雖尚未親眼見識他投球，但從影片就感受到強大。

道奇神獸強投克蕭（Clayton Kershaw）也坦言，雖然自己都在重點關注塞揚新朋友史奈爾（Blake Snell），但仍會被佐佐木的投球動作吸引，「佐佐木的手臂揮動很流暢，天賦相當驚人。能夠得到他對道奇來說是一份大禮，很期待能看到他在場上的投球。」

至於佐佐木朗希何時會迎來大聯盟初登板，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在前一天受訪時透露，就是東京開幕系列賽，並且預計在3月19日對上小熊隊的第2戰中擔綱先發。對於能在家鄉披上大聯盟球衣亮相，佐佐木充滿期待地說道：「真的是很特別的機會，我會全力以赴，迎接這場比賽。」

MLB 佐佐木朗希 道奇

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