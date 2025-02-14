MLB／教士簽下超帥左投哈特！去年韓職爆發獲崔東原獎

根據大聯盟官網報導，為了增加輪值深度，教士隊以1年合約簽下在韓職NC恐龍隊奪下崔東原獎的左投哈特（Kyle Hart），並附帶2026年球員選項。

現年32歲的哈特擁有帥氣外表，曾在2020年短暫效力紅襪隊，表現差強人意，出戰4場中有3場先發，主投11局送出13K，但自責分達19分，防禦率上看15.55。大聯盟經驗失敗後這位左投分別在2023年與費城人和水手隊簽下小聯盟約，不過都遭到釋出，最終於2024年前往韓職。

來到NC恐龍隊的哈特增加了橫掃球使用頻率，並且更加依賴變速球，同時四縫線速球的控球犀利不少。而這些變化讓他重獲新生，先發26場繳出戰績13勝3敗、157局飆182K、防禦率2.69的超強成績，也讓他榮獲韓職版塞揚獎「崔東原獎」。

在韓職的優異表現讓哈特受到教士青睞，成功獲得1年附帶球員選項的合約。目前教士先發有王牌希斯（Dylan Cease）、強投金恩（Michael King）、達比修有和稍早以4年合約加盟的右投皮維塔（Nick Pivetta）坐鎮，哈特將與瓦德隆（Matt Waldron）和瓦斯奎茲（Randy Vásquez）球員爭取輪值第5人選。