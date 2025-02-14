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MLB／大谷翔平商業代言7000萬美元 全球第四超越C羅

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷商業代言等收入排在全球第4，超越足球巨星C羅！ 美聯社
大谷商業代言等收入排在全球第4，超越足球巨星C羅！ 美聯社

美國運動經濟媒體《Sportico》公布2024年全球運動員收入排行榜，道奇隊大谷翔平雖然總收入僅排在第21名，但商業代言等收入卻可排在全球第4，超越足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。

大谷翔平去年球季雖然與道奇隊簽下10年、7億美元的破紀錄合約，但因多數薪資採取延後支付，帳面上去年年薪僅200萬美元，然而加上獎金及其他代言收入，總收入可達7250萬美元，在棒球界排名第一。

然而進入全球體壇，大谷翔平進不了前20名，總收入榜第1名是C羅的2.6億美元，NBA球星柯瑞（Stephen Curry）1億5380萬美元排第2，第3是英國拳擊手福瑞（Tyson Fury）的1.47億美元。

不過若單論商業代言，大谷翔平7000萬美元的收入可以排在第4，僅次於柯瑞、詹姆斯（LeBron James）與足球巨星梅西（Lionel Messi），超高商業價值也讓他不用擔心薪資延遲支付的問題。

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