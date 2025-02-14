MLB／山本由伸揭愛犬品種不是比特犬 已和大谷的Decoy變朋友

山本由伸在美國的生活，也開始多了「狗兒子」相伴，去年夏天從收容所帶回的一隻狗狗，今年跟他一起來到春訓基地，還與大谷翔平的愛犬Decoy玩在一起、變成朋友，今天被媒體問到愛犬名字，山本由伸笑答：「秘密」。

大谷日前在休息日帶著太太真美子、愛犬Decoy一起造訪基地，Decoy奔馳訓練場玩得開心，身旁還有一隻與他體型相當的狗狗，就是山本的愛犬。

山本表示，自己是在去年夏天在動物收容所領養牠，品種為美國史特富郡梗，「牠不是比特犬，是類似的品種，但個性比較溫和。」

山本透露，自己的愛犬第一次見到Decoy大概是去年11、12月，「牠們處得很好。」有趣的是，他讓自己的愛犬穿上大谷背號的寵物衣，他對此表示：「我那時去了寵物商店，那裡有我的、翔平的、弗里曼（Freddie Freeman）的，也有貝茲（Mookie Betts）的，所以我就買了翔平的。」