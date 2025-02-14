聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／克蕭1年750萬美元重返 談道奇補強「太過火了」
道奇隊正式找回塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），雙方簽下1年750萬美元（約台幣2.4億元）合約，休賽季的補強腳步就連克蕭都笑說：「好像有點太過火了。」
克蕭去年球季受到傷勢影響，僅7場先發拿下2勝2敗、防禦率4.50，季後賽也未出賽，不過生涯累積212勝、94敗、2742.2局、2968K，有機會成為大聯盟史上第20位3000次三振的投手。
克蕭今天正式回歸，而美國媒體報導，除了保障年薪外，還有高額激勵獎金，若達成13場先發出賽，之後每多一場可進帳100萬美元，而在正式名單待滿30天可獲得250萬美元、滿60及90天各再進帳100萬美元。
克蕭去年季後選擇跳脫球員選擇權、放棄1000萬美元年薪，並在11月進行足部和膝蓋手術，而他今天也自己透露，開季將從60天傷兵名單出發。
「希望這是我最後一次需要復健。」克蕭表示：「我真的受夠了，不希望這成為我退休的原因。」克蕭希望能夠自己選擇退休的時機點，但現在還不是時候，「我們奪冠了，我不想只是坐在場邊看，這不是我要的劇本，我想要在球場上經歷這一切。」
道奇隊去年拿下世界大賽冠軍，休賽季又網羅日本「令和怪物」佐佐木朗希、塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、史考特（Tanner Scott）、耶茨（Kirby Yates）、金慧成等人，被稱為新一代邪惡帝國，就連克蕭也承認，補強的程度確實有些誇張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言