MLB／山本由伸開心朗希「上車」 看翻譯瘦身笑答擔心他復胖

道奇隊先發強投如雲，總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍早早點名將由山本由伸扛起道奇隊東京開幕戰任務，山本今天受訪表示，自己很期待在日本球迷面前再次表現的機會，而本季多了佐佐木朗希當隊友，讓他直言：「很開心他是在我們隊上。」至於會不會有整菜鳥的計畫？她笑說：「現在還沒有，但可能會吧！」

道奇將在東京巨蛋展開新球季，與小熊隊過招兩場，羅伯茲昨天已經亮牌，將由山本負責第一戰先發，佐佐木則預計會在第二戰登板；小熊則是表態將安排今永昇太先發其中一場。

「我非常期待，可以在日本球場再次投球。」山本表示，「這是我的第二年賽季，所以更自在了一些，我利用這個月的春訓認識新隊友，也會為新球季盡我的所能做好準備。」

山本去年經歷起伏賽季，也曾因傷脫離戰線，最終先發18場，取得7勝2敗、防禦率3.00，表現不差，但尚未符合身價。他表示，「我去年有3個月的時間在復健，今年希望可以為球隊貢獻更多，再次成為世界大賽冠軍。」

山本也在聯訪時遇到出奇不意的問題，當被問到對於翻譯園田芳大以精實體型向春訓報到有和看法時，山本笑說：「我是比較擔心他會復胖啦！」