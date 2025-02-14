MLB／大谷翔平估5月重拾雙刀

道奇隊巨星大谷翔平迎接新球季，預定五月恢復投打二刀流，他已向春訓營報到，練打不但頻頻開轟，周末也要首次進入牛棚投球；道奇將於三月十八、十九日在東京巨蛋和小熊隊進行大聯盟海外開幕戰，總教練羅伯茲昨天公布先發投手，山本由伸、佐佐木朗希接力登板，邁出挑戰世界大賽冠軍二連霸第一步。

大谷最近以投手身分亮相是前年八月，後來接受右手肘手術，去年十一月左肩開刀；羅伯茲表示，大谷在熱身賽期間將固定擔任指定打擊，甚至不會盜壘，海外開幕戰也是打者身分，五月重返投手丘比較合理。

道奇春訓營昨天湧進大約一百名日本記者，大谷練打揮棒十八次出現十支全壘打，最多六連轟；他表示，動過手術後肩膀有些不適、影響活動範圍，目前按照計畫增加強度，要更有耐心才行。

新球季開幕戰倒數，羅伯茲透露春訓才剛開始，不確定因素很多，佐佐木若趕不上開季，也可能在練習賽先登板，但目前計畫讓他為東京第二戰登板做準備。佐佐木說：「在日本迎接大聯盟開幕戰的機會非常難得，對我意義重大，現在目標就是全力做好準備。」

佐佐木昨天在牛棚練投卅五球，吸引眾人目光，道奇捕手巴恩斯形容他的快速指叉球完全不同，下墜幅度很大，也會掉到不同方向，確實是拿手武器；儘管佐佐木的滑球能否解決大聯盟打者仍待考驗，也有球評認為速球不太會跑，巴恩斯說：「相信他會做出調整。」