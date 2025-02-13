MLB／佐佐木朗希、唐西奇做比較？道奇教頭高EQ給答案

NBA湖人隊最近換進重量級球星唐西奇（Luka Doncic），和獨行俠隊重磅交易震撼全美，這個話題延燒到道奇隊春訓營，總教練羅伯茲（Dave Roberts）甚至被問到相關話題。

根據洛杉磯時報的報導，在場媒體詢問羅伯茲，隊上日籍投手佐佐木朗希、唐西奇剛剛來到洛杉磯，誰會打出更好的賽季，這位資深教頭笑說：「以個人偏見，我希望是朗希。」

洛杉磯時報指出，唐西奇是公認NBA最頂尖3名球員之一，也是羅伯茲更安全的選項，但他甚至幻想佐佐木有可能超越唐西奇，不難想見這位23歲球員的潛力。

洛杉磯時報分析，佐佐木擁有瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、野茂英雄那種立即引起轟動的天賦，道奇總經理高姆斯（Brandon Gomes）更把他和海盜隊新生代強投史肯斯（Paul Skenes）做比較，一些球隊官員都認為佐佐木可能是本季最好的投手之一。

羅伯茲表示，佐佐木非常出色，本季會有什麼表現，自己和其他人一樣好奇。

佐佐木今天在道奇春訓營的小聯盟球場練投35球，約有100名日本記者到採訪，蹲捕的巴恩斯（Austin Barnes）形容他的快速指叉球完全不同，可能因為球的轉速較慢，下墜幅度很大，也會掉到不同方向，確實是拿手武器。

佐佐木在日本職棒最快球速達165公里，速球、快速指叉球是主要球路，滑球能否解決大聯盟打者仍待時間證明，甚至還有球評認為他的速球不太會跑，巴恩斯說：「相信他會做出調整。」

高姆斯認為佐佐木擁有運動能力和爆發力，可快速調整狀態，佐佐木則說：「未上大聯盟前不知自己缺少什麼，也不知必須做什麼才能表現出色，去年速球、快速指叉球投得不太好，今年先解決這個問題。」