MLB／傳太空人和老虎曾提6年約 布萊格曼轉戰紅襪將改守二壘

根據記者羅馬（Chandler Rome）報導，紅襪隊與前太空人隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）達成一紙3年1.2億美元合約，包含2次逃脫權。

ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）指出，由於紅襪三壘已有球星狄佛斯（Rafael Devers）鎮守，布萊格曼預計改守二壘，為紅襪內野提供更靈活的配置。

《底特律自由新聞》記者佩佐（Evan Petzold）則指出，老虎隊曾為布萊格曼提供6年1.71億美元長約，但最終仍無法成功搶下這位明星球員。此外，小熊和藍鳥隊也曾積極爭取，還有消息指出，布萊格曼拒絕太空人提出的6年1.56億美元合同，選擇改披紅襪戰袍。

布萊格曼在太空人效力9年，已成為聯盟頂級三壘手之一，生涯曾2度入選明星賽、2度奪得世界大賽冠軍，並拿下1座金手套與1座銀棒獎。上季他出賽145場，有26轟和75分打點，打擊率0.260，整體攻擊指數（OPS）0.768，進攻火力相當穩定。

值得一提的是，布萊格曼過去在紅襪芬威球場表現極為亮眼，在21場比賽中敲出7轟、9支二壘安打，貢獻15分打點，整體攻擊指數（OPS）高達1.240。紅襪球迷應該能期待他延續火力，助隊重返季後賽競爭行列。