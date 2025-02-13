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MLB／佐佐木朗希初亮相練投！隊友驚嘆：這指叉球太誇張

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希今日初亮相進行練投。 美聯社
佐佐木朗希今日初亮相進行練投。 美聯社

洛杉磯道奇隊今日展開春訓投手訓練，「令和怪物」佐佐木朗希首次亮相，與資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）進行了牛棚練投。他在接捕佐佐木的直球和指叉球後驚為天人，高喊：「我的天！」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，佐佐木朗希預計在3月18日和19日於東京巨蛋對陣芝加哥小熊的海外開幕賽中擔任第二場比賽的先發投手，首戰則由山本由伸主投。

對於即將在日本進行的大聯盟開幕戰，佐佐木表示：「在日本迎接大聯盟開幕戰的機會非常難得，這對我來說意義重大。現在的目標就是為這場比賽做好最好的準備。」

佐佐木朗希今天一共投了35球，球隊營運總裁佛里曼（Andrew Friedman），剛續約的克蕭（Clayton Kershaw）和史奈爾（Blake Snell）兩名塞揚強投都在旁觀看，負責接捕的巴恩斯對於佐佐木的球威非常驚豔：「Oh my god，我沒看過這樣的球，他有出色的快速球，指叉球也很會跑很不好接，和山本由伸完全不同，讓我很期待他未來的表現。」

值得一提的是，這次系列賽充滿日本元素，道奇隊陣中有三屆MVP得主大谷翔平、投手山本由伸與佐佐木朗希，小熊隊則有先發投手今永昇太與外野手鈴木誠也。 此外，佐佐木朗希在練投後表示，雖然感覺不太舒服，但很開心能在沒有受傷的情況下進行牛棚練習。

這次東京系列賽將是大聯盟第六度在日本舉辦例行賽，山本與今永預計成為第四、第五位在東京巨蛋以大聯盟球員身份出賽的日本投手，前三位分別是松坂大輔、岡島秀樹與菊池雄星。

MLB 佐佐木朗希 大谷翔平 山本由伸 道奇

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