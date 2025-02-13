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MLB／教士砸5500萬美元補強！皮維塔加盟輪值衝擊先發戰局

聯合新聞網／ 綜合外電報導
皮維塔。 美聯社
皮維塔。 美聯社

教士隊在春訓首日迅速補強投手戰力，與右投皮維塔（Nick Pivetta）達成四年5500萬美元合約，包含2026與2027賽季的選擇退出條款，目前仍待球團官方確認與體檢結果。

根據MLB記者費恩森（Mark Feinsand）報導，皮維塔將獲得300萬美元簽約獎金，2025年年薪100萬美元，之後三季分別為1900萬、1400萬與1800萬美元。這筆交易讓教士輪值更具深度，但也可能影響希斯（Dylan Cease）與金恩（Michael King）的未來動向，兩人皆曾捲入交易傳聞。

皮維塔近年表現穩定，2021-2024年間為紅襪平均每季投156局，繳出4.33防禦率與26.9%三振率，2023-2024年進一步提升至4.09防禦率與30%三振率。他的曲球與滑球成為致勝武器，如今轉戰投手友善的教士主場Petco Park，教士期待他的表現能更上一層樓。

2024年球季，皮維塔出賽27場（26場先發），防禦率4.14，但預期防禦率僅3.51，顯示他投得比數據更好。他的28.9%三振率與6.1%保送率均名列聯盟前段班。紅襪曾向皮維塔提供2105萬美元合格報價遭拒，因此紅襪將獲得選秀補償，而教士則需付出2025年選秀第二順位選秀權與50萬國際簽約金。

隨著皮維塔加盟，教士輪值預計由達比修有、希斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King）、皮維塔（Nick Pivetta）領銜，最後一個席位將由瓦德隆（Matt Waldron）、瓦斯奎茲（Randy Vásquez）與布里托（Jhony Brito）等人競爭。總教練席爾特（Mike Shildt）也透露科萊克（Stephen Kolek）將從牛棚轉任先發。

經歷休賽季的不確定性，教士終於在春訓首日穩定輪值戰力，為新賽季做好準備。

MLB 教士

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