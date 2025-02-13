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MLB／先不管大谷翔平到底多強 官網列出新球季最厲害是這個人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

大聯盟新球季將於3月18、19日在東京巨蛋舉行海外開幕戰，道奇隊挑戰世界大賽2連霸，開季第1個對手是小熊隊；官網按照慣例預測新球季最佳球員前100名，已到最後關頭，明天公布前10名，大谷翔平可能再度登上榜首。

大谷迎接旅美生涯第8季，將再度展現二刀流威力，官網特別提到他在2022、23年就是年度100名球員之首，去年又成為全壘打、盜壘「50-50」紀錄第1人，贏得第3座年度MVP，今年可能又是眾人猜想的第1名。

「如果大谷是第1，誰最有說服力成為下一個？」針對大聯盟最佳球員，官網為此提出辯論，邀請14位專家投票，彙整他們的答案。

官網提出的問題很簡單，設定擁有特殊天賦的大谷之外，最有資格成為今年最佳球員的人選，讓這些專家投票，選出3人依照排名分別獲得10分、5分、1分，結果洋基隊賈吉（Aaron Judge）獲得7張第1名選票，總分92分最高。

根據票選結果，票數最高的5名球員依序是賈吉、皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、洋基隊索托（Juan Soto）、道奇隊貝茲（Mookie Betts）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）。

另外，官網設定只看投手的條件，也請14名專家投票，海盜隊超級新人史肯斯（Paul Skenes）去年初登大聯盟，投出11勝3敗、防禦率1.96的成績，獲選國聯新人王，新球季被預測將是最佳投手，接著是費城人隊惠勒（Zack Wheeler）、老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）。

大聯盟 賈吉 道奇

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