聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／鄧愷威投入大聯盟春訓 和韋蘭德合照笑得超開心
旅美投手鄧愷威去年季初登上巨人隊大聯盟，季後遭釋出，今年重簽小聯盟合約，獲邀參加大聯盟春訓，在亞利桑那州春訓營碰到41歲老將韋蘭德（Justin Verlander），兩人在休息室合影笑得相當開心。
鄧愷威在臉書放上和3屆塞揚獎強投的合照，也秀出自己70號球衣，不少好友留言祝福，希望他繼續加油，新球季再拚上大聯盟。
鄧愷威2017年以50萬美元簽約金加盟雙城隊，後來交易到巨人，去年3月31日首度升上大聯盟，一共出賽4場，合計11局被揮出15支安打、失12分，未有任何勝敗、防禦率9.82。
韋蘭德下周將滿42歲，和巨人簽下1年1500萬美元合約，迎接生涯第20個球季，預定擔任隊上第3號先發投手；他目前262勝是現役最多勝投手，是否有機會達到300勝里程碑值得觀察。
這位身經百戰的強投對巨人春訓營、球員幾乎完全陌生，他說：「現在覺得很孤獨，真的不認識這些人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言