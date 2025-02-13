MLB／鄧愷威投入大聯盟春訓 和韋蘭德合照笑得超開心

旅美投手鄧愷威去年季初登上巨人隊大聯盟，季後遭釋出，今年重簽小聯盟合約，獲邀參加大聯盟春訓，在亞利桑那州春訓營碰到41歲老將韋蘭德（Justin Verlander），兩人在休息室合影笑得相當開心。

鄧愷威在臉書放上和3屆塞揚獎強投的合照，也秀出自己70號球衣，不少好友留言祝福，希望他繼續加油，新球季再拚上大聯盟。

鄧愷威2017年以50萬美元簽約金加盟雙城隊，後來交易到巨人，去年3月31日首度升上大聯盟，一共出賽4場，合計11局被揮出15支安打、失12分，未有任何勝敗、防禦率9.82。

韋蘭德下周將滿42歲，和巨人簽下1年1500萬美元合約，迎接生涯第20個球季，預定擔任隊上第3號先發投手；他目前262勝是現役最多勝投手，是否有機會達到300勝里程碑值得觀察。

這位身經百戰的強投對巨人春訓營、球員幾乎完全陌生，他說：「現在覺得很孤獨，真的不認識這些人。」